Ученые нашли причины погибания серых китов

Всего за три месяца погибло около 148 серых китов. Биологи уже определили две причины вымирания.

Резкая смертность этих величественных млекопитающих была обнаружена на американском тихоокеанском побережье. По последним данным, на западном побережье Северной Америки погибло приблизительно 148 серых китов и это с начала января по конец мая.

Серые киты, или как их ещё называют калифорнийские киты, – морские млекопитающие. Удивительно то, что эти животные сумели сохранить многие признаки своих далёких наземных предков. Длина тела у взрослых особей - от 11 до 15 метров. Масса - от 15 до 35 тонн. Зимовать серые киты предпочитают у берегов Калифорнии и Мексики, а летом перебираются в залив Аляски, поскольку здешние воды полны питательного корма. Сейчас их популяция насчитывает около 27 000 особей.

Ученые полагают, что серые киты вымирают от недоедания и от столкновения с кораблями, первому случаю сопутствует потепление, которое влияет на фауну океана, составляющую отчасти рацион питания этих животных.



