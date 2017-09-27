«Роскосмос» не станет создавать женский отряд космонавтов

Сегодня, 3 июня, стало известно, что Роскосмос не создаст новый отряд космонавтов преимущественно из женщин. Информация была озвучена на пресс-конференции действующим исполнительным директором госкорпорации Сергеем Крикалёвым.

Крикалёв окончательно опроверг информацию о создании женского отряда, которая была распространена в сети. Он подчеркнул, что уже есть единый отряд.

Ранее множество СМИ сообщали о создании отдельного отряда, в который войдут только женщины. Затем эта информация была опровергнута Главой Центра подготовки космонавтов Павлом Власовым.

Добавим, что сейчас в отряде российских космонавтов только одна женщина.

Отметим, что в понедельник, 3 мая, начался набор в отряд космонавтов «Роскосмоса», он будет длиться до 1 июня следующего года. Уже известно, что в отряд будет сформирован из врачей, лётчиков и инженеров. Таким образом, набор будет осуществляться два года.



