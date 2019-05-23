Ученые: Гормон, вырабатывающийся при беременности, избавит от боли в суставах

Речь идет о гормоне релаксин, который вырабатывается в яичниках и плаценте.

Последнее исследование показало, что от боли в суставах может избавить гормон релаксин, которые вырабатывается в яичниках и в плаценте при беременности. Помимо этого, данный гормон вызывает расслабление связок тазовых костей, что приводи к расширению таза и положительному протеканию родов. Тем не менее, женщины в положении часто жалуются на релаксин, так как он замедляет метаболизм. Результат исследования показал, что уколы релаксина-2 убирают боль при артрофиброзе, состояние организма при травмах или диабете, которое становится причиной для образования рубцовой ткани в суставах.

Эксперимент на человеческих тканях показал, что релаксин останавливает появление рубцовой ткани. Симптомы заболевания у лабораторных животных полностью исчезли через два дня после применения гормона. Специалисты говорят, что многократные инъекции релаксина приводят к тому, что у пациента на длительный срок улучшают состояние здоровья. Отметим, современные виды лечения артрофиброза дают только временное облегчение и не устраняют причин боли и скованности движений.