Какао поможет при рассеянном склерозе

В напитке содержится много противовоспалительных компонентов, которые снимают усталость.

Рассеянный склероз является самым распространенным неврологическим заболеванием, которое может привести к инвалидности. Из-за того, что истончается миелиновая оболочка нервов, человек не может контролировать свои движения. У 90% людей, страдающих такой болезнью, очень часто бывает хроническая усталость, которая сопровождается болью и проблемами со зрением. Ученые провели исследование, в котором участвовали 40 пациентов, у которых недавно до эксперимента диагностировали рассеянный склероз.

Всех участников разделили на две группы. Первой группе необходимо было каждый день употреблять кружку какао на основе рисового молока, в котором содержится много флавоноидов. В это время вторая группа добровольцев пила какао, но только с низким уровнем противовоспалительных компонентов. По прошествии шести недель эксперты проанализировали уровень усталости участников. Результаты показали, что употребление какао при рассеянном склерозе помогает бороться с основными симптомами заболевание. Однако это касается именно того какао, в котором содержится много противовоспалительных компонентов.