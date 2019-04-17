Марсианскую радиацию признали чрезвычайно опасной для астронавтов

Космическое излучение на Красной планете в 700 раз мощнее, чем на Земле.

Этот внешний фактор значительно усложняет исследование планеты, ведь марсианское излучение действует на астронавтов, несмотря на защитный костюм.

По информации Европейского космического агентства, полгода пребывания на Марсе «обеспечит» астронавту 60%-ую дозу облучения от всей допустимой нормы за всю его карьеру. Напрашивается вывод: долгосрочная миссия на Красную планету – это билет в один конец. Об этом сообщает портал VistaNews.ru.

Чтобы обезопасить пребывание астронавтов на Марсе, планируется создать так называемые щиты. На данный момент ученые проводят эксперименты с литием, который, может быть станет ключевым элементов в создании защиты.

Добавим, что есть ещё другие факторы, которые препятствуют «Колонизации Марса», в том числе, другая сила тяжести, слабая гравитация, довольно низкая температура, иное атмосферное давление, проблемы с водой и другие.



