Ученые рассказали о молниях на Марсе

Первые признаки марсианских молний были зафиксированы в 2009 году, с того времени ученые задались вопросом, что собой представляет молния на Красной планете.

Признаками молний были микроволновые выбросы, которые, полагают ученые, исходят из пылевой бури, возникающей время от времени на Марсе.

Появление данного явления решили изучить с помощью автоматической межпланетной станции Европейского космического агентства «Марс-экспресс» и Антенной решётки Аллена (телескопа из 42 спутниковых антенн-тарелок).

Ученые решили, что во время бурь песчанки и другие частицы «производят» электрический заряд путём трения. То есть, когда два объекта много раз сталкиваются и трутся, один из них «забирает» электроны с другого и тем самым накапливает заряд. Доказали свою теорию ученые через эксперимент. Об этом сообщает портал «Глас».

Они поместили зёрна базальта, размером от 1 до 2 миллиметров, на пластину, которая вибрировала в течение получаса, чтобы создать нужный эффект. Эксперимент подтвердил теорию.

Поведя итог, стоит сказать, что молнии на Марсе – редкое явления, при этом соответствующий фактор недостаточно силён, чтобы создавать более мощные молнии.



