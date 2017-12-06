NASA: В Тихом океане есть область сброса космических кораблей

Работники NASA рассказали, что космические корабли, которые перестают работать, сбрасывают в Тихий океан. Предположительное место захоронений – загадочная «Точка Немо».

«Точка Немо» - это условная точка в Мировом океане, наиболее удалённая от какой-либо суши на Земле. Она находится в южной части Тихого океана, и расстояние от неё до трёх ближайших точек суши – 2688 км. Эта область океана получила своё название в честь героя романа Жюль Верна капитана Немо.

Инженер Билл Эйлор полагает, что в этой безлюдной местности можно спрятать что угодно и не переживать за сохранность «этого чего-то». По последним данным, в период с 1971 по 2016 г.г. в «Точку Немо» было сброшено около 260 устройств, в том числе, грузы ЕКА, советская станция MIR и разные космические транспортные средства для снабжения. Об этом сообщает портал OAnews.

Есть предположение, что к «мёртвым» космическим объектам могла присоединиться пилотируемая орбитальная станция «Тяньгун-1» китайского производства. Управление над ней было потеряно в 2016 году.



