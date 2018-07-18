Стало известно, почему была потеряна связь со спутником «Спектр-Р»

В начале этого года аппарат продолжал передавать информацию из космоса, но откликаться на команды перестал.

«Спектр-Р» - это российский научный спутник с радиотелескопом длиной 10 метров. Спутник был выведен на орбиту 18 июля 2011 года одноразовой ракетой «Зенит-3Ф» с космодрома «Байконур». Его задача была – исследовать структуры и динамики радиоисточников в пределах и за пределами «Млечного Пути».

В течение 7, 5 лет (вместо 3-ёх запланированных) «Спектр-Р» превосходно справлялся с поставленной задачей, но с начала января этого года связь с ним оборвалась. Была предпринята масса попыток связаться с «космическим вещателем» (в период с 10 января до 30 мая), но все они были безуспешными. После чего государственная комиссия приняла решение – завершить наблюдательную программу со спутника.

В Астрономическом центре Физического института им. П.Н.Лебедева рассказали, что случилось со «Спектр-Р». «Связь с аппаратом прервалась из-за накопления бортовым приёмо-передающим устройством высокого уровня космического излучения», - отметили специалисты.



