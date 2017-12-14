Ученые: Космическая погода плохо «реагирует» на новые технологии

Исследование физиков из Мичиганского технологического университета показало, что с появлением новых технологий повышается «опасность» из космоса, которая проявляется в негативном влиянии на технику и на людей.

Ученые давно заметили, что чем сильнее растёт прогресс в области технологий, тем больше нарастает опасность из космоса, ведь именно новые технологии приводят к ухудшению космической погоды.

Таким образом, космические лучи, волны и выбросы, появляющиеся как последствие, начинают совсем неблаготворно воздействовать на атмосферу планеты. При этом этот фактор влияет на современные коммуникационные сети - GPS, мобильную связь и интернет. Об этом сообщает портал «Дни 24».

Таким образом, полагают ученые, в недалеком будущем может произойти непредвиденная вспышка на Солнце, которая, безусловно, приведёт современную технику к серьёзным сбоям.

Добавим, что космическая погода, как и земная, представляет собой многофакторное воздействие на биологические объекты и организм человека. В связи с этим, многие научные и исследовательские учреждения, по поручению своего правительства, понимая эту «проблему», приступили к разработке программ, с помощью которых можно будет заранее узнавать о серьёзных изменениях погоды в космосе.



