Луна – это часть Марса: Трамп ошеломил астрономов своим «открытием»

Действующий глава США Дональд Трамп обнародовал своё собственное открытие. Он уверен, что Луна – это часть Марса. Новое «лунное открытие» появилось в его «Твиттере».

Президент также недоволен работой НАСА, по его мнению, ведомство уделяет чрезмерное внимание лунной экспедиции и слишком много «об этом» болтает, и это с учётом тех средств, которые выделяет правительство.

Трамп считает, что о полётах на Луну нужно забыть, поскольку американские космонавты успешно справились с этой миссией ещё 50 лет назад. Исходя из его слов, следует, что основное внимание нужно уделять Марсу (частью которого является Луна), обороне и науке.

Есть вероятность, что Дональд Трамп сделал новое открытие после того как эксперт американского телеканала Fox News Нил Кавуто скептически отозвался по поводу лунной экспедиции, которую планировала НАСА. В эфире он сообщил, что этой миссией уже занимались, а сейчас нужно сосредоточиться на других задачах.

The Guardian сообщает, что в НАСА, как и в Белом Доме на заявление американского лидера отмалчиваются.



