На Марсе обнаружили дома и оружие, принадлежащие инопланетянам

Толкователи необъяснимых явлений рассмотрели на Красной планете целый город.

Город когда-то принадлежал инопланетной расе, его удалось обнаружить благодаря космическим аномалиям. Он уже заброшенный, но со следами жизни – дома пришельцев и неизвестная техника свидетельствует об этом. Ссылка на видео - https://www.youtube.com/watch?v=7Zy2fiNgs4s

Пользователь сети объясняет, что марсиан погубило непредвиденное бедствие. По его версии, это был взрыв лаборатории, в которой инопланетяне разрабатывали секретное оружие против землян. Но, по всей видимости, в ходе инопланетных разработок, что-то явно пошло не так, и город впоследствии был разрушен. К тому же именно эта катастрофа могла окрасить Марс красным цветом – если верить этой теории, поскольку в ролике приводятся ещё одна.

Согласно второй версии – инопланетная раса намеренно совершила бедствие, чтобы незаметно и бесследно от жителей Земли перебраться на Луну, чтобы быть ближе к третьей планете от Солнца.

Источник - "Утро-ру".