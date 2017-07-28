Эксперты: Признаком высокого интеллекта является нежелание идти за толпой

Это можно объяснить тем, что такие люди способны принимать собственные решения, не считаясь с другими.

Недавно ученые доказали, что признаком высоко интеллекта является нежелание идти за толпой. Это можно объяснить тем, что такие люди способны самостоятельно принимать решения, и не считаться с другими. Эксперты говорят, что люди открыты для социального влияния, то есть подражают другим, что они считают как безопасность. Однако эффект от этого может быть отрицательным, когда человек перестает считаться и озвучивать свои чувства.

В исследовании участвовало больше 100 человек, которых попросили сравнить длины двух линий. Свое мнение добровольцы говорили только после того, как услышали высказывание остальных. Итоги показали, что люди очень часто отказываются от своего мнения, чтобы подражать толпе. Однако личности с высоким интеллектом не обращали внимания на толпу, а высказывали собственное решение и мнение.