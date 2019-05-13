Ученые: Люди из высшего социального класса часто врут о своих способностях

Исследование показало, что люди из высшего социального класса имеют преувеличенную веру, что будут работать намного лучше, чем остальные.

Американские ученые недавно провели ряд исследований и доказали, что люди из высшего социального класса часто врут о своих способностях. Отметим, результаты подтверждались специалистами несколько раз, чтобы не было ошибок. В исследовании участвовало 150 тысяч владельцев малых предприятий, находящихся в Мексике. Все участники эксперимента обращались в банки за кредитами. Чтобы измерить социальный статус участников, эксперты проанализировали данные о доходах, уровень образования, а также положение в обществе.

Помимо этого, все добровольцы проходили психологическую проверку, результаты которой использовались для оценки их кредитоспособности. Исследование показало, что люди из высшего социального класса преувеличивали по поводу того, что они будут работать намного лучше остальных.