Ученые: Прогулки солнечным утром помогают похудеть

Существует закономерность – люди, подвергающиеся солнечным лучам по утрам, намного стройнее, чем остальные люди.

Американские ученые провели исследование, в котором участвовали 54 женщин и мужчин. Это было нужно для того, чтобы узнать, как прогулки солнечным утром влияю на человека. В результате специалисты говорят, что такие прогулки помогают похудеть. Во время исследования все участники на протяжении недели должны были выходить утром на прогулку. Отметим, на прогулку добровольцы должны были носить на запястье устройство, которое измеряло воздействие солнечных лучей на организм, а также фиксировали продолжительность сна.

Результаты эксперимента показали, что во время таких прогулок снижается индекс массы тела. Также стоит отметить, что участники, которые подвергались утренним солнечным лучам, были значительно стройнее. В ходе этих прогулок также стоит учитывать, что их стоит делать как можно раньше по времени. Для похудения специалисты советуют гулять под солнцем 20-30 минут.