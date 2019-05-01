Ученые назвали пять привычек, помогающих похудеть

Людям, которые хотят сбросить вес, стоит внести в свой образ жизни некоторые изменения, говорят диетологи.

Многие люди обращаются к специалистам с проблемой похудения. Некоторые считают, что делают все, чтобы сбросить лишние килограммы, но ничего не получается. Именно поэтому ученые назвали пять привычек, помогающих в данном вопросе, и которые стоит внести в свой образ жизни. Самое главное, по мнению специалистов, это отказ от алкоголя. Дело в том, что во время употребления спиртного человек не контролирует, сколько он есть и часто это заканчивается перееданием. Также отказ от алкоголя способствует борьбе с диабетом второго типа. Медики говорят, что также в свою жизнь стоит внести привычку не есть после девяти часов вечера, так как это может нарушить метаболизм.

Третьей привычкой, которую стоит поддерживать – это хорошо высыпаться, потому что недосыпание может вызвать неконтролируемый голод. На похудение положительно влияет то, что перед приемом пищи человеку стоит выпивать пару стаканов воды. В завершении эксперты говорят, что подсчет калорий в основном не играет роли. Был проведен эксперимент с участием 33 добровольцев. Все участники должны были употреблять овощи, бобы, фрукты и цельные злаки. Однако добровольцы не должны были подсчитывать калории. Результаты показали, что за год такого питания люди сбрасывали больше 10 килограмм.