Назван главный ингредиент для уменьшения уровня сахара в организме

В борьбе с диабетом второго типа также поможет здоровый образ жизни и правильно питание.

На протяжении долгого времени специалисты неустанно твердят, чтобы бороться с диабетом второго типа, нужно следовать рекомендациям, вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Недавно американские ученые провели исследование, после которого назвали главный ингредиент, уменьшающий уровень сахара в организме. Речь идет о чесноке. Эксперты говорят, что благодаря новому исследованию они выяснили, что чеснок вместе с другими противодиабетическими препаратами играет роль вспомогательного лечения и профилактику долгосрочных осложнений заболевания.

Дело в том, что во время употребления чеснока в организме увеличивается секреция инсулина, а также чувствительность к нему, что очень важно для контроля уровня сахара. Также ученые поведали, что выдержанный экстракт чеснока положительно влияет на маркеры воспаления и прогрессирование коронарного атеросклероза у больных диабетом с сердечно-сосудистым риском. Несмотря на то, что эксперты уже узнали, им необходимо провести дополнительные исследования по поводу влияния чеснока на людей, страдающих диабетом.