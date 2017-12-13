Ученые придумали способ победить диабет с помощью утреннего кофе

Швейцарские ученые придумали способ, который поможет превратить чашку кофе в грозное оружие с диабетом второго типа. Свое изобретение они уже опробовали на мышах и готовы к тестированию среди добровольцев – людей.

Как сообщает Nature Communications, родиной нового изобретения стала Высшая техническая школа Цюриха. Там биоинженеры смогли выделить особые белковые соединения, сходные с клетками человеческой почки. Оказалось, что они способны выделять гормон ГПП-1, который обычно появляется в организме после еды и стимулирует выработку инсулина.

Ученые создали имплант с гелевыми капсулами, которые наполнены этими белками. А индуктором для начала его работы будет служить доза кофеина, которую человек легко сможет получить, просто выпив чашечку кофе. Свое изобретение швейцарцы уже испытали на мышах. Результаты тестов подтвердили высокую эффективность изобретения. Теперь необходимо проверить действие импланта на людях.

По мнению ученых, их изобретение сможет стать прекрасной альтернативой для лечения сахарного диабета 2 типа. Сейчас больные диабетом вынуждены ежедневно принимать специальные препараты, а в тяжелых случаях даже делать инъекции инсулина. Это заметно усложняет жизнь больного, да и материальные затраты на лечение немалые.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2014 году в мире более 420 миллионов человек страдало сахарным диабетом. Ежегодно из-за высокого сахара в крови в мире умирает более 3,7 миллионов человек. Медики констатируют, что увеличение числа диабетчиков связано именно с диабетом 2 типа, причиной которого называют нарушения питания и неправильный образ жизни.