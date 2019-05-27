Значительную роль в омоложении играет тренировка мозга, говорят ученые.

Многолетнее исследование доказало, что старение можно немного приостановить, если следовать определенным правилам и привычкам. Так эксперты назвали пять привычек, помогающих омолодиться. На первом месте стоит физическая активность. Медики рекомендуют в день проходить примерно 10 тысяч шагов. Следующим пунктом, который поможет приостановить старение, стоит питание. Стоит следить за питанием, ведь без сбалансированного можно обзавестись большим уровнем холестерина, а также ожирение. Для этого необходимо употреблять суточную норму белков, жиров и углеводов.

Третьей привычкой должен стать спорт. Эксперты рекомендуют ходить в спортзал не меньше трех раз в неделю. Также стоит следить за кишечником, так как в нем есть большое количество клеток, играющих важную роль в иммунитете человека. Рекомендуется отказаться от употребления алкоголя и от табачных изделий. И последней привычкой в списке стало поддержание активности мозга. Стоит часто уделять время кроссвордам, судоку и логическим задачам, чтобы избежать развития старческого слабоумия.