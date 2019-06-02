Названы восемь вредных привычек, разрушающих почки

Почки являются одним из главных органов, которые выводят из организма вредные вещества и лишнюю жидкость.

Ученые говорят, что за почками стоит следить, так как они выводят из организма токсины и лишнюю жидкость. По словам специалистов, в жизни каждого человека есть вредные привычки, разрушающие орган, поэтому от них стоит отказаться. Таких привычек названо восемь. На первом месте в списке стоит недостаточное количество употребления воды. Если воды не достаточно, то приток крови к почкам уменьшается, и в организме собираются вредные вещества. Также стоит во время опорожнять мочевой пузырь, так как полный пузырь приведет к проблемам со здоровьем в будущем. Еще одной вредной привычкой является употребление большого количества натрия. Если употреблять много соли, то почкам трудно потом ее вывести из организма.

Также не стоит пить много кофеина, так как это приведет к повышению давления. Следующей привычкой в списке стоит злоупотребление болеутоляющими лекарствами. Если при незначительной боли использовать такие препараты, то можно получить побочные эффекты, таких как разжижение крови и боли внутренних органов. Эксперты советуют не употреблять много белка, пусть он и полезен, но его переизбыток приведет к большой метаболической нагрузке. Во время болезни стоит строго соблюдать постельный режим, чтобы не создавать нагрузки на почки. И последней вредной привычкой в перечне стоит злоупотребление алкоголем. Если спиртного употреблять много, то в будущем возникнут серьезные проблемы, так как токсины в алкоголе вредят почкам.