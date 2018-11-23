Не нужно это терпеть: Игнорирование позывов в туалет влечёт проблемы с почками - Учёные

Это наиболее вредно тем, кто предпочитает употребление излишне солёных продуктов. В таком случае последствия могут стать весьма плачевными.

Учёные пришли к выводу, что игнорирование позывов в туалет весьма опасно. Оно может повлечь за собой проблемы с почками, поскольку наносит существенный вред их здоровью.

Данные исследования, проведённого в США, показали, что заболеваниями почек страдают не менее 30 миллионов американцев. При этом, большинство из них даже не подозревают о наличии такой проблемы в их организме.

Именно почки очищают кровь и выводят из него излишние минералы и токсичные вещества. Это происходит вместе с процессом мочеиспускания.

С помощью этого процесса происходит нормализация баланса различных элементов в человеческом теле и обеспечение того, чтобы организм работал стабильно.

От хронических заболеваний это, естественно не спасёт. Однако, считается, что можно обеспечить купирование их дальнейшего развития, что приведёт к минимизации возможных рисков.

Именно по этой причине, как предупреждают учёные, не стоит игнорировать, когда появился позыв к посещению туалета, и терпеть.

Если этим заниматься постоянно, то может появиться недержание мочи, образование камней в почках и, даже, почечная недостаточность.

Лучше не «терпеть полчасика», даже в случае чрезмерной занятости, а вовремя посетить уборную, чтобы не получить неприятные последствия. Намного предпочтительней воспользоваться туалетом своевременно, чем потом страдать от появления хронического заболевания, которое будет очень дискомфортным.

Работе почек существенную помощь оказывает употребление жидкости в достаточном количестве. А вот злоупотребление солью и алкоголем совершенно противопоказано. Оно приводит к целому ряду негативных последствий.

Помимо этого, почки «страдают», когда человек употребляет большое количество кофеина, мяса или постоянно не досыпает.

Поэтому, медики рекомендуют уделение отдыху, необходимого для этого времени, а также контролирование собственного рациона.

Советы достаточно просты. В то же время, если соблюдать эти элементарные правила, это поможет избегнуть неизлечимых заболеваний, получая от жизни максимум удовольствия.

Подсчитано, что у взрослого человека мочевой пузырь подаёт сигнал о необходимости посетить туалет, когда его объём заполняется на пол-литра.

Когда в организме на протяжении длительного времени находится большое количество мочи, могут оказать своё воздействие потенциально вредные бактерии.

Медикам известны также и случаи разрыва мочевого пузыря, когда он оказывается переполненным.