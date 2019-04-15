Ученые: Средство от эпилепсии помогает в лечении алкоголизма

Эксперты разработали средство, которое уменьшает тягу к спиртному.

Некоторое время назад российские ученые заявили, что средство от эпилепсии помогает в лечении алкоголизма. Эксперты разработали препарат, который уменьшает тягу к спиртному, облегчает абстинентный синдром и помогает бороться с самой зависимостью. Специалисты говорят, что они создали препарат для пациентов с эпилепсией, как аналог зарубежного лекарства, вызывавшего вопросы у Минздрава из-за незаконного сбыта его наркозависимым. Ученые поведали, что люди с эпилепсией, когда принимали данное лекарство, сразу чувствовали отсутствие тяги к алкоголю.

Эксперты отметили, что все участники исследования не знали о действии препарата против спиртного, тем самым доказав его эффективность в лечении алкозависимости. Сейчас исследователи начали работать над препаратам, который будет направлен на избавлении человека от тяги с алкоголю.