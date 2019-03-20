Ученые: В лечении туберкулеза и стафилококка поможет яд скорпиона

В яде скорпиона Diplocentrus melici, обитающего в Восточной Мексике, нашли соединение с антибактериальными свойствами.

Некоторое время назад ученые из Стенфорда заявили, что в лечении туберкулеза и стафилококка поможет яд скорпиона Diplocentrus melici, который встречается в Восточной Мексике. Дело в том, что яде данного животного было найдено соединение с антибактериальными свойствами. После этого в лабораторных условиях данное соединение синтезировали, чтобы создать синтетические химические версии токсина. В ходе данного эксперимента было установлено, что это соединение борется с бактериями, которые устойчивы к препаратам.

Специалисты говорят, что яд скорпиона является самым драгоценным веществом в мире. На производство одного галлона яда потребуется потратить 39 миллионов долларов, поэтому эксперты пытаются вывести искусственный аналог. Нужный для исследований яд вырабатывают насекомые только сезон дождей, и он очень важный, потому что в нем есть инсектицидные свойства. Помимо этого, в яде были обнаружены бензохиноны, у которых есть антимикробные свойства. Во время эксперимента данные вещества убили в мышах бактерии туберкулеза и стафилококка.