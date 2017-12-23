Ученые бояться, что секс-роботы приведут к краху человеческой цивилизации

Эксперты проанализировали все исследования, направленные на развитие робототехники.

Ученый-основатель Paltz Гленн Глехер решил проанализировать все исследования, направленные на развитие робототехники. Он пришел к выводу, что остальные эксперты правы, что секс-роботы приведут к краху человеческой цивилизации. Еще в 1950-х была высказана теория сверхнормального стимула. Например, развивается вкусовые предпочтения, чтобы еще больше хотеть жирной пищи. Также происходит и с просмотром фильмов для взрослых и с видеоиграми. Говорят, что секс-роботы в конечном итоге станут последним этапом в формировании сверхнормальных стимулов, что приведет к серьезным проблемам.

Гленн Глехер по результатам анализа согласился с мнением сексолога, который говорит, что именно мужчины будут отдавать свои предпочтения удовлетворять сексуальные потребности с секс-куклами. Из-за этого отношения с реальной партнершей станут портиться. Также может распространиться проблема того, что количество браков и рождаемости значительно снизиться. Привлекать к роботам будет еще и то, что с ними не нужно выяснять отношения. Многие специалисты надеются, что распространение робототехники будет пересмотрено, чтобы не начались проблемы.