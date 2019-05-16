В крупнейшем кратере Луны обнаружена гигантская аномалия

Есть версия, что она возникла от падения астероида.

Аномалия была выявлена в самом огромном кратере Луны – Эйткен. Он расположен на юге обратной стороны спутника. Его диаметр - 2400×2050 км, глубина - 6000–8000 м.

Ученые использовали данные искусственного спутника Луны Lunar Reconnaissance Orbite, принадлежащего НАСА. За счёт этого удалось установить – под поверхностью лунного кратера «прячется» масса в 2,18 квинтиллиона килограммов, при этом она уходит на 300 километров в глубину. Об этом сообщает Lenta.ru.

Астрономы полагают, что под грунтом Эйткен находятся остатки металлического астероида, «погрузившегося» в мантию спутника около 4 миллиардов лет назад.

По мнению ведущего исследователя Питера Джеймса, ядро астероида до сих пор находится в мантии спутника. Вполне возможно, что эта аномалия может оказывать сильное воздействие на гравитационное поле Луны.



