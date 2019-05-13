Китайский луноход «Юйту-2» на обратной стороне Луны добрался до её мантии

Ранее учёные сомневались в её существовании. Похоже, что «Юйту-2» развеял эти сомнения.

Китайский луноход «Юйту-2», работающий на обратной стороне Луны, добрался и до её мантии. Аппарату удалось найти два типа её пород. Теперь у специалистов будет больше возможностей для того, чтоб понять, как происходило развитие Земли и её спутника.

До сих пор, ни российским, ни американским зондам не удавалось отыскать образцы лунной мантии. Таким образом «Юйту-2» смог первым получить данные, касающиеся её состава.

Замеры зондов NASA показывали, что местом нахождения глубинных лунных пород могут быть кратеры на дне бассейна названного Южным полюсом-Эйткен. Китайцы высадили свой луноход именно там.

Уже известно о содержании в мантии оливинов и пироксенов. Это минералы, в которых очень высокое содержание железа. А вот в лунной коре содержится, в основном, плагиоклаз.

Учёные полагают, что падение метеоритов могло образовывать крупные кратеры и пробивать кору. Именно поэтому мантия Луны смогла появиться на её поверхности.

Обратная сторона Луны исследуется космическим аппаратом «Чаньэ-4» и луноходом «Юйту-2» с начала января прошлого года. Поскольку температуры там экстремально низкие, они в ночное время входят в состояние «спящего режима». Таким образом, они дольше сохраняют ресурс для того, чтобы проводить дальнейшие эксперименты.

«Чаньэ-4» мягко приземлился на поверхность Луны на дне самого большого её кратера 3 января 2018 года. Первые снимки он передал на Землю уже через несколько часов после этого.

«Чаньэ-4» и «Юйту-2» выполнили целый ряд поставленных перед ними задач. В числе них этим аппаратам удалось проведение первого в истории человечества биологического эксперимента на лунной поверхности, при котором там был пророщен хлопчатник.

Чтобы аппараты могли успешно выполнять свою миссию на обратной стороне Луны, Китай запустил и специальный спутник-ретранслятор. Он также стал первым в мире спутником, который функционирует на гало-орбите.