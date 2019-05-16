Китайский луноход «Нефритовый заяц-2» преодолел 213 метров по обратной стороне Луны

Из-за двухнедельной лунной ночи луноход вместе с посадочным модулем были погружены в сон.

Юйту-2 (в переводе Нефритовый заяц-2) – это китайский луноход, принадлежащий китайскому космическому агентству CNSA. 3 января 2019 года 140-килограммовый ровер был доставлен на лунный кратер - Фон Карман. Он оборудован панорамной камерой (PCAM) для получения 3-D снимков, георадаром, с помощью которого будет исследоваться структура спутника, инфракрасным спектрометром для спектроскопических снимков и детекторами излучения, чтобы определить количество радиации в исследуемой зоне.

«Нефритовый заяц» успешно преодолел 213 метров по обратной стороне Луны, а 9 июня был погружен в состояние сна вместе с платформой «Чанъэ-4». В центр поступило 1065 мегабайт научной информации, которая была собрана луноходом. Об этом сообщают «Актуальные новости».

Добавим, что на борту посадочного модуля находился контейнер, предназначенный для формирования замкнутой биосферы, он содержал воду, почву, воздух и организмы шести видов: картофеля, резуховидки, хлопчатника, рапса, а также яйца мухи дрозофилы и дрожжевые грибки. Кроме этого, в ёмкость поместили две камеры видеонаблюдения и систему контроля тепла.

В день посадки на Луну начался биологический эксперимент – семена были политы водой, 15 января стало известно, что камерами зафиксировано прорастание одного из семян хлопка. К сожалению, эксперимент прервался после того, как спускаемый модуль погрузился в «спящий режим», ведь аппаратура контейнера осталась без питания.