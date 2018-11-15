Ученые заявили о возможности выявить аутизм у младенцев

Исследователи из Швеции объявили, что существуют некоторые нюансы, позволяющие диагностировать аутизм в раннем возрасте.





В данном случае речь идет об управлении своим вниманием в младенческом возрасте. Также сообщается об откликах на призывы. Эти моменты, по мнению ученых, могут помочь выявить аутизм у младенцев.

Ранее существовали различные мнения касательно причин появления этого недуга, но на данный момент ученые сошлись во мнении, что эта проблема коренится в генетической предрасположенности и образе жизни женщины во время беременности.

Ученые провели исследование, изучив поведение более ста детей до 1 года. Нужно принять во внимание тот факт, что 81 из них уже состояли на особом контроле из-за наличия аутизма у их родственников – братьев или сестер.

В ходе анализа дети прошли 2 этапа, в которых ученые изучили особенности проявления их внимания. Позже исследователи предприняли аналогичный анализ, но только с детьми 3 лет. Результаты анализа доказали, что у 22 детей, имеющих аутизм, раньше уже имелись проблемы с распределением внимания. Таким образом, ученые установили, что аутизм можно определить в раннем возрасте, что поможет принять своевременные меры для адаптации ребенка к жизни в обществе.