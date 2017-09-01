Радары возле Байкала смогут распознавать возможные угрозы из космоса

В Иркутской области запланирован проект по созданию национального гелиофизического комплекса для наблюдения за солнечной системой.

Комплекс будет находиться в районе Тункинской долины в Бурятии. На территории планируется построить управленческий центр и систему специальных радарных установок. Система радаров, которая будет установлена возле Байкала и в самом комплексе, сможет распознавать угрозы в виде комет и астероидов. Кроме этого, комплекс будет оснащён необходимыми приборами для работы: фотометры, интерферометры, спектрографы и мезосратосферный лидар.

Наблюдать за ситуацией в солнечной системе планеты Земля поможет такой прибор, как солнечный телескоп-коронограф. С помощью этого прибора получится прогнозировать возможные угрозы из космоса.Телескоп может отслеживать как дальние, так и ближние объекты в солнечной системе относительно планеты Земля.

Директор института солнечно-земной физики Андрей Медведев заявляет, что запуск всех планируемых объектов научного комплекса позволит определять влияние Солнца на атмосферу земли.

В следующем году будет установлена первая часть необходимого оборудования. Бюджет для реализации проекта составляет больше двадцати миллиардов рублей.