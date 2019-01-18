Ученые: Сила рукопожатия может рассказать о состоянии здоровья

Также сила рукопожатия может поведать о наличии серьезных заболеваний.

Недавно ученые завили, что сила рукопожатия может рассказать о состоянии здоровья и серьезных заболеваний. Еще в 2016 году специалисты проанализировали все исследования, в которых участвовали люди возрастом от 60 лет. Благодаря этому стало известно, что мила рукопожатия может поведать об общей мышечной силе. Если зафиксировано ее снижение, то это говорит о заболеваниях, среди которых есть рак. В 2018 году эксперты провели новое исследование с 500 тысячами добровольцев возрастом 40-69 лет. Все участники были зарегистрированы в британском биобанке.

Оказалось, что сильные люди во время болезни тратят больше энергии на то, чтобы организм сопротивлялся и подавлял болезнь. Слабые люди, в том числе и пожилые, не могут сопротивляться болезням. Именно поэтому они чаще остальных страдают от рака груди, хронических заболеваний легких, а также сердечно-сосудистыми болезнями. Эксперты считают, что на каждое 11-футовое уменьшение силы рукопожатия риск смерти увеличивается на 16%, инсульта – на 9%. Данное исследование не зависит от возраста, поэтому ученым нужно провести более тщательные исследования.