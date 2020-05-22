Канадские ученые разработали гаджет для смартфона, позволяющий диагностировать COVID-19

Лабораторные испытания устройство прошло успешно.

Об изобретении ученых из университета Монреаля сообщило авторитетное издание Medical Xpress. Гаджет, позволяющий диагностировать COVID-19, имеет площадь около пяти квадратных сантиметров, и внешне напоминает картридер для смартфона. Для определения наличия у человека инфекции, в него необходимо поместить слюну тестируемого. Специальная программа проводит экспресс-анализ и выдает результат уже через несколько минут на экран смартфона.

Разработали канадские ученые устройство в содружестве с компанией Plasmetrix. Данный разработчик производит медицинское диагностическое оборудование, работающее на SPR-технологии. Это метод химического и биохимического зондирования включающий в себя, в том числе, и спектральный анализ. Другими словами, вирус COVID-19 определяется визуально датчиками, установленными в устройстве.

Руководит группой исследователей профессор фармацевтического факультета Ксавье Банки. Со слов ученого, испытания прибора в лабораторных условиях показали хороший результат. Если такой же результат будет и при «полевых» испытаниях, то устройство пойдет в промышленное производство. Как считают авторы проекта, повсеместное использование гаджета ускорит процесс диагностики COVID-19, чем разгрузит систему здравоохранения.