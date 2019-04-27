Учёные насчитали в Млечном пути 6 млрд «близнецов» Земли

Вполне вероятно, что будущее человечества связано с одной из таких экзопланет.

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Подсчёт таких странников Вселенной провели учёные, работающие в канадском Университете Британской Колумбии. Эксперты установили, что в нашем Млечном пути существует 6 млрд планет, потенциально пригодных для жизни. Результаты исследований опубликовал The Astronomical Journal.

Астрономы отметили в статье, что искали космические тела с высокой плотностью и размером, похожим на тот, что у нашей планеты. Это не всё. Учёные считают экзопланету потенциально пригодной для жизни, когда она — спутница звезды типа G. К таковым относится Солнце. «Близнецы» должны находиться в обитаемой зоне светила. Если орбита проходит близко к нему, температуры высоки и жизнь невозможна. Если далеко — тоже по причине низких температур.

Таким образом, продолжили канадские астрономы, для предположительного сходства с Землёй остаётся весьма небольшой промежуток.

Наука утверждает, что Млечный Путь содержит в себе 400 млрд планет. Потенциально пригодны для жизни — 6 млрд. Астрономы сообщили, поиск экзопланет — трудная задача. Их размер невелик, а расстояние от Земли — огромное.

Учёные не могут вести прямой поиск и применяют компьютерное моделирование. Его результаты показали, в нашей Галактике 6 млрд землеподобных планет. Речь об их обитаемости не идёт. Астрономы напомнили о Марсе, где жизнь не существует.

Учёные продолжают поиск экзопланет, похожих на Землю. Человечеству придётся расстаться с родной планетой после того, как она и Солнце исчерпают свои ресурсы.