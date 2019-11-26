Учёные объяснили, почему человек теряет обоняние из-за коронавируса

Больной человек снова ощущает запахи после выздоровления.

Учёные из Университета Рединга и Лондонского университета (Великобритания) объяснили, почему человек теряет обоняние из-за коронавируса. Ранее было отмечено, что после заражения вирусом этого типа человек перестаёт ощущать запахи, но после выздоровления органы чувств продолжают функционировать. Об этом сообщил новостной сайт evo-rus.com со ссылкой на авторов исследования.

Как выяснили учёные, вирус COVID-19 локализуется в организме в сустентакулярных клетках. Эти клетки тесно прилежат к структурам из главных клеток, но не содержат нейроэндокринных гранул. Это означает, что они поддерживают обонятельные нейроны, которые отвечают за восприятие человеком окружающих ароматов. После заражения клеток вирусом появляется воспаление и отёк, блокирующий обоняние. Это обратимый процесс, являющийся последствием заражение новым вирусом.

Стоит отметить, что раньше учёные выдвигали другую гипотезу. Якобы вирус поражает обонятельные нейроны, вызывая их гибель. Но новое исследование дало другие данные.



