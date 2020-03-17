Учёные КНР хотят испытать в России свою вакцину от COVID-19

CanSino Biologics ведёт переговоры с 4 государствами для набора 40 тыс. добровольцев, в том числе из Бразилии, Саудовской Аравии и Чили.

Китайскую вакцину от COVID-19 хотят испытать в России. Фото: pexels.com.

Китайская компания CanSino Biologics переходит к третьей фазе испытаний экспериментальной вакцины от коронавирусной инфекции. Проверять свою вакцину учёные КНР хотят в России и ряде других стран. Об этом соучредитель CanSino Сучжоу Цю Донгсу заявил в ходе конференции по разработке антивирусных препаратов.

Переговоры компания ведёт сейчас с 4 государствами, в числе которых помимо России оказались Бразилия, Саудовская Аравия и Чили. Всего, как сообщает Reuters, учёным КНР для массового тестирования препарата от COVID-19 требуется 40 тыс. добровольцев.

Известно, что вакцина Ad5-nCoV, разработанная компанией CanSino Biologics, создана на основе аденовируса. Второй этап её испытания на людях дал хорошие результаты, но разработчики пока не раскрывают подробностей.

Стоит отметить, что в России уже завершили тестирование на добровольцах первой отечественной вакцины от COVID-19, разработкой которой занимались учёные из Центра Гамалеи. Клинические испытания доказали безопасность препарата для людей.