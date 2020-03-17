Минобороны РФ: Испытания вакцины от Covid-19 вышли на финальный этап

Врачи главного клинического госпиталя им. Бурденко сообщают, что у добровольцев сформированы 1-я и 2-я группы иммунитета, самочувствие хорошее.

Врачи госпиталя им. Бурденко на осмотре. Фото: Pixabay, futurerussia.gov.ru, ria.ru

В Минобороны РФ в пятницу 10 июля сообщили о результатах клинических испытаний вакцины от коронавируса. Они вышли на финальный этап.

Испытания проходят на территории госпиталя им. Бурденко с 18 июня, когда добровольцам был впервые введен раздельно 2-х компонентный препарат. Они вскоре будут выписаны после контрольной сдачи анализов.

Поскольку осложнений ни у кого из участников не возникло, 23 июня эксперимент продолжили. Новым 20 добровольцам ввели первый компонент вакцины. За их состоянием постоянно наблюдают медики госпиталя. Отмечается, что у всех успешно сформирован иммунный ответ. Второй компонент препарата его укрепит и увеличит срок воздействия. Его введут 13 июля.

Отечественная вакцина от вируса Covid-19 разрабатывалась совместно на базе Национального исследовательского центра имени Гамалеи и Минобороны. Там же прошли ее доклинические испытания.

Директор НИЦЭМ Александр Гинцбург в интервью журналистам издания «Красная звезда» пояснил, что получить вакцину в столь короткие сроки позволила уже имеющаяся база. Которую успешно опробовали при работе с вирусом Эбола. Теперь перед страной стоит новая масштабная задача — массовый выпуск вакцины. По словам медика ее может понадобиться от 50 до 70 млн доз. А действенной вакцина сможет оставаться в течении 2-х или более лет.

Как сообщалось ранее министром здравоохранения Михаилом Мурашко, к всеобщей вакцинации в России планируют приступить в конце осени текущего года.