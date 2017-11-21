В школах Липецкой области хранят крупу в паутине. Это выяснилось в результате проверок школьных и дошкольных учреждений специалистами прокуратуры и регионального управления Россельхознадзора.

Были выявлены серьезные нарушения. Крупа хранилась на полу в складских помещениях и была покрыта паутиной. В некоторых учреждениях отсутствовали или были несправны термометры и приборы контролирующие влажность воздуха.

Более того, на некоторых упаковках с крупами не было маркировки. Это препятствовало получить информацию о производителе и сроках хранения.

После проверки многие школьные организации привлекутся к административной ответственности.