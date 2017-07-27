Викторию Боню остановили полицейские в ОАЭ

Викторию Боню остановили полицейские Дубая в ОАЭ. Об этом светская дива сама сообщила на своей странице в Инстаграм.
В Арабских Эмиратах Виктория сейчас находится на отдыхе. Она любит осматривать достопримечательности и интересные места. Для этих целей она арендовала автомобиль и отравилась с друзьями на автопрогулку.
По признанию Бони, она очень любит скорость. Однако в Дубае максимально разогнаться не получается.
Но причиной остановки полицейскими ОАЭ послужила не быстрая езда. Боня с друзьями решила сфотографироваться около светофора. Это и послужило причиной.
Виктория с улыбкой прокомментировала ситуацию: «Штрафа не ждите, мы не нарушаем правила».
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