Пострадавшие на производстве получили автомобили на Кубани

Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования РФ закупило автомобили LADA для кубанцев, пострадавших на производстве. Отмечается, что машины были переоборудованы с учётом характера травм.

После трагических происшествий многие пострадавшие передвигаются на инвалидных колясках или при помощи костылей, поэтому им необходим личный транспорт. Ключи от специально дооснащённых машин были переданы жителям Кубани вчера, 25 декабря.

Автомобили имеют автоматическую коробку передач, гидроусилитель руля, электрические стеклоподъёмники и кондиционер для более комфортного вождения. Транспортные средства, окрашенные в серебристый оттенок, были выбраны не случайно. Такой цвет кузова позволит машине меньше нагреваться в жаркую погоду.

Спустя пять лет автомобили будут отремонтированы или при необходимости заменены на новые за счёт краевого Фонда социального страхования. Всего за текущий год машины передали более 50 людям, получившим производственные травмы. Напомним, что жителям Краснодарского края, пострадавшим на работе, выдают автомобили с 2001 года.