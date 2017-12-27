Блогер: Откуда в США берутся советские автомобили

Первой и единственной в США машиной советского автопрома считалась легендарная «Победа», которая была из Финляндии привезена Стэнли Слоткином. С тех пор многое изменилось, и блогер Павел Суслов рассказал, кто и для чего транспортировал на Запад автомобили из СССР.

В США 90% автомобилей советского производства находятся во владении русских эмигрантов. Остальные 10% владельцев машин из СССР вовсе не разговаривают на русском.

Одним из вышеназванных 90% стал Алексей Борисов. Этот энтузиаст является основателем калифорнийского клуба «CCCРGarage». Первым белом он купил в Сан-Франциско УАЗ 469. Кроме того, теперь у Алексея имеются ВАЗ-2106, ГАЗ-69 и мотоцикл К-750.

Американцам пригляделись автомобили УАЗ. Один из жителей США сравнивает ульяновские машины с школьным автобусом, потому что они имеют неудобные кресла, обитые кожзаменителем, железный пол и жесткую подвеску.

В США хватает путей, по которым советский транспорт может попасть в страну. И здесь нет никаких секретов, ведь советский автопром производил и экспортные модели. К примеру, такой была LADA 1200S. Иногда автомобили СССР попадают в Америку из Канады. В основном это LADA Niva, LADA Samara, ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107. Также советские машины приезжают в США из России, Украины, Литвы и Беларуси. При этом часто эти автомобили пребывают в плохом состоянии. Однако американские энтузиасты их восстанавливаю, после чего продают по цене от 8 000 долларов.