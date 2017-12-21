Осужденные из Кировской области украсили детскую поликлинику

Осужденные Кирово-Чепецкой колонии из Кировской области украсили детскую поликлинику своими рисунками.

Руководство медучреждения обратилось за помощью в оформлении холла к начальнику лечебно-исправительного учреждения-12 Кировской области. Вопрос долго не обсуждался. Осужденные сразу же с радостью откликнулись на просьбу. Художники по эскизам дизайнеров нарисовали картины для детей. На них изображены животные: еж, медведь, главный символ грядущего года – собака и другие зверята. Картины получились достатоно яркими и веселыми. Все как любит детвора.

Новые картины будут встречать посетителей детской поликлиники в холле. Также там оформят небольшую игровую зону, где можно будет порисовать и посмотреть мультфильмы. Мебель для детского уголка уже закупили. Скучать в очереди пациентом не придется.