58-летняя итальянка заплатила 4 биткоина за убийство мужа. За несостоявшееся покушение она получила 6 лет тюрьмы.

Женщина уже 30 лет проживала в Дании и была замужем. Весной 2017 года она решила избавиться от своего мужа. Нашла в Интернете киллера и оплатила его услуги переводом в 4,2 биткоина. В тот период времени это равнялось 4 тысячам долларов. Эта сумма должна была покрыть все расходы на «устранение» мужа.

Однако преступление было предотвращено. В правоохранительных органах получили информацию о готовящемся убийстве и пресекли преступное деяние.

Суд приговорил итальянку к тюремному заключению на 6 лет. После отбывания наказания ее депортируют из страны обратно в Италию. Въезд в Данию для нее навсегда будет закрыт.

Возможно подобной развязки удалось бы избежать, если женщина подождала бы еще полгода. Курс биткоина значительно вырос. И она могла продать свои сбережения уже за 80 тысяч долларов и решить проблему мирным путем.