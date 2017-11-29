Компания «РТ-Инвест» анонсировала проведение акции «Зеленый Наро-Фоминск»

Группа компаний «РТ-Инвест», занимаясь реализацией наиболее крупного на территории Российской Федерации проекта «Энергия из отходов», запустила в его рамках акцию «Зеленый Наро-Фоминск». По сообщениям пресс-службы компании, акция взяла старт в четверг, 28 декабря, а ее окончание намечено на 15 апреля. Каждый житель Наро-Фоминска получит возможность оформить заявку на высадку дерева, клумбы, газона или другого зеленого насаждения, а место для высадки выбрать самостоятельно. На май будущего года запланированы субботники, в рамках которых население вместе с представителями «РТ-Инвест» приступит к озеленению района.

В комментарии к новости лидер Наро-Фоминского г.о. Роман Шамнэ подчеркнул, что акция ГК «РТ-Инвест» позволит объединить усилия предпринимательского сообщества и граждан в деле озеленения отдельно взятого муниципального образования или региона, в целом. Андрей Шипелов, занимающий должность генерального директора «РТ-Инвест», в свою очередь, отметил, что акция компании является уникальной, ведь она предоставляет людям возможность самим выбирать участок для озеленения. Благодаря этому, будет охвачен более широкий спектр территорий для благоустройства.