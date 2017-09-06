Девушка пошла на аборт ради нового айфона. Об этом стало известно из письма подруги девушки, которая поделилась историей с порталом «Провинция.ру».

Девушка рассказала, что с подругой Леной дружила с детства. Повзрослев девушки не прекратили общения и делились самыми сокровенными секретами друг с другом.

Однажды Лена рассказала, что пытается забеременеть от своего парня Саши. С ним они были вместе уже три года. Тогда подруга порекомендовала обратиться к своему врачу. Однако не уточнила, знает ли возлюбленный подруги о попытках зачать ребенка.

Спустя некоторое время попытки принесли успех. Лена оказалась беременна. Но через несколько дней позвонила подруге и сказала: «Иду делать аборт, мы расстались с парнем».

Никакие аргументы не переубедили девушку. Она была расстроена и подавлена. Ведь копила деньги на новый айфон, а потом их потратила, так как рассчитывала получить подарок от парня. Но теперь придется заново копить.