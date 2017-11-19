«Русская Ким Кардашьян» подверглась критике

«Русская Ким Кардашьян» Анастасия Квитко подверглась критике. Поводом послужил фотоснимок девушки.

Анастасию Квитко сравнивают с Ким Кардашьян не только из-за шикарных форм, но и из-за любви к откровенным нарядам. Квитко приобрела популярность посредствам соцсети Инстаграм. Там у нее есть масса поклонников, но находятся и недоброжелатели.

Особенно дискуссионным всегда оказывается вопрос о стиле русской красавицы. Подписчики недавно бурно обсуждали яркий облегающий комбинезон Квитко, в котором девушка отправилась на прогулку.

И вот перед Новым годом «Русская Ким Кардашьян» вновь подверглась критике. Анастасия опубликовала фотографию, но которой стоит рядом с праздничной елкой. Девушка на снимке в белом мини-платье. Роскошные формы вновь приковали к себе внимание и вызвали много споров у подписчиков.

Одни пользователи восхищались формами и образом Квитко, сравнивая ее со Снегурочкой. Другие раскритиковали откровенный наряд. Кто-то даже позволил себе заметить, что Анастасия «похожа на порноактрису».