Эксперты назвали автомобили, ремонт которых нас шокировал в 2017 году

Эксперты задались целью подвести итоги календарного года и выжать слезу из автолюбителей, продемонстрировав самые шокирующие ценники на ремонт автомобиля. О них лучше не знать.

Эксперты говорят, что развитие технологий воодушевляет каждого автолюбителя, но неизменно оборачивается серьезными затратами. Всем нравится светодиодная оптика, передовые мультимедийные комплексы и т.д. Они хороши пока исправны, заключают специалисты.

В качестве примера они приводят нашумевшую историю с Mercedes-Benz G 500 4x4², которому необходимо было поменять мосты с портальными редукторами. Это вылилось в астрономический ценник - 11 млн рублей. Автопублика была шокирована.

В список попала и отечественная LADA XRay, которая поначалу сходила с конвейера с противобуксовочной системой TCS. При этом стоимость её деактивации – 49 тыс. рублей. Или Porsche Panamera с системой питания 48V, замена которой обойдется в 156 тыс. рублей.

Естественно, в списке представлены и другие вопиющие случаи ремонта, которые действительно запомнились в 2017 году. Выходят из строя сенсорные панели, климат-контроль, шасси и прочие новомодные системы и устройства. Их ремонт или полная замена выльется в весьма солидный чек.