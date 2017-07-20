Опубликован ТОП-10 самых выставляемых на продажу автомобилей

Эксперты внимательно исследовали объявления, размещенные в ноябре на сайте drom.ru, с целью составить рейтинг из десяти моделей, которые чаще всего выставляются на продажу. Об этом пишет "АВТОСТАТ".

Одним из критериев отбора для аналитиков выступил год выпуска автомобиля, выставленного на продажу. Все представленные модели произведены в период с 2007 по 2016 годы. Абсолютным лидером в категории самых выставляемых на продажу авто стал Ford Focus 2012 года сборки.

Более тысячи экземпляров выставлено на продажу на вышеобозначенной площадке. Следом идет Toyota Corolla, сошедшая с производственного конвейера в 2008 году. Всего аналитики насчитали 860 объявлений. Если за Ford придется отдать 510 тыс. рублей, то Toyota обойдется в 469 тыс. рублей.

Наконец, замыкает тройку Hyundai Solaris 2011 года. Опубликовано ровно 750 объявлений со средней стоимостью в 440 тыс. рублей. В десятке оказалось еще три модели Ford Focus с другим годом выпуска, а кроме этого, LADA Granta, Toyota Camry и всё те же Toyota Corolla, Hyundai Solaris.