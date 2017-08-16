В США выставили на продажу «чудовищный» маслкар Ford Mustang

В США выставили на продажу особый «чудовищный» маслкар Ford Mustang S197 2007 года, которым можно пугать непослушных детей. Модель получила ходовые огни Lotus Elise и задние фары от седана Cadillac.

Карл Муйи решил продать свой маслкар Ford Mustang S197 2007 модельного года, который решил несколько доработать. Главной задачей автомеханика было изменить авто до неузнаваемости. Автомобиль получил ряд самодельных панелей для кузова.

«Чудовищный» Ford Mustang S197 получил своеобразные «плавники» на задней части авто, передние ходовые огни спорткара Lotus Elise и задние фары седана Cadillac. Несмотря на достаточно причудливый дизайн автомобиля, салон остался без изменений: кожаная обивка, спутниковое радио, климат-контроль и ряд других опций.

Пользователи соцсетей отметили, что после переработок автомобилем можно запугивать непослушных детей. Карл Муйи предлагает свой «чудовищный» Ford Mustang S197 2007 года всего за 5 995 долларов или 353 тысячи рублей.