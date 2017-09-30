Опубликован список опциональных возможностей LADA Vesta в 2018 году

Компания "АвтоВАЗ" уже до конца года оснастила модель LADA Vesta некоторыми опциями, которые прежде не были доступны. Преобразования намечены и на следующий год.

Так универсал LADA Vesta SW получит электропривод для багажной двери. Не исключено, что данная возможность появится уже до конца текущего календарного года. Поклонникам модели придется по душе и обновление информационно-развлекательного комплекса. Он получит поддержку Apple CarPlay и Android Auto.

Что касается других опциональных возможностей, то в список входит рулевое колесо с подогревом и система удаленного запуска силовой установки, что весьма актуально в зимний период времени. Следует уточнить, что подобный функционал появится не ранее 2019 года.

Еще одно новшество – кнопка зажигания двигателя. Сроки реализации пока не разглашаются. Стоит напомнить, что полным ходом идет разработка мобильного приложения LADA Connect, которая позволит автовладельцам мониторить состояние транспортного средства на расстоянии, управлять центральным замком и т.д.