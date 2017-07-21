Студент из Москвы меняет иконы на айфон

22-летний студент из Москвы меняет иконы на новый айфон Х. Свое объявление он разместил на сайте Avito.

По словам предприимчивого студента, он нашел ценные иконы на даче. Там он проводил ремонт, во время которого и обнаружил находку. По информации владельца, найденные иконы в количестве трех штук принадлежат 19 веку. И дошли до нас в плохом состоянии. Сейчас они требуют реставрации.

Лики святых оказались не интересны студенту из Москвы. Поэтому он решил обменять их на более полезную, по его мнению, вещь – айфон.

Пользователи паблика Mash активно обсуждают поступок молодого человека. Кто-то не видит в этом ничего страшного, а кто-то осуждает: «Ну пусть айфон ему по жизни и помогает, это его личное дело, обратного обмена уже не будет».

Между тем, продажа икон на там же сайте Avito не такая уж редкость. Можно найти более 500 подобных объявлений. Однако обменять на новый смартфон святые лики до этого никто не предлагал.