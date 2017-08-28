Xiaomi стала лидером интернет-продаж смартфонов в России

Айфон уже не самый модный смартфон в России – об этом свидетельствуют последние данные интернет-магазинов. Новым лидером рынка стала компания Xiaomi.

Статистика показывает, что за один только март количество онлай-продаж Xiaomi увеличилось на 7%. Теперь на долю компании приходится каждый пятый проданный в рунете смартфон. А вот Apple откатился назад – сейчас он занимает второе место по продажам через интернет с 18% рынка. На третьем месте по-прежнему находится корпорация Samsung с 17% продаж.

Кроме того, Xiaomi успешно реализовала свои планы по увеличению доли на российском «очном» рынке. Еще в начале прошлого года вице-президент компании Ван Сян обещал, что Xiaomi войдет в первую пятерку поставщиков смартфонов в Россию. Сейчас крупные ритейлеры подтверждают, что компании принадлежит 8,3% рынка страны, что поднимает ее на четвертое место в рейтинге самых больших поставщиков умных телефонов.