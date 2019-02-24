Миллион смартфонов за день. Флагман Xiaomi Mi 9 бьет рекорды

Ранее глава компании Xiaomi Лей Цзунь (Lei Jun) рассказал о том, что производство флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 собрал началось еще в январе, поэтому к началу продаж будет готово достаточное количество смартфонов для удовлетворения спроса.

Ранее проскакивала информация о том, что меньше чем за сутки на одной только торговой площадке JD.com было собрано свыше 650 000предварительных заказов на Xiaomi Mi 9. Теперь же Xiaomi уточнила, что за первые сутки после начала приема предварительных заказов заявкина смартфон оставили более миллиона человек.

Вэн Чуань (Wang Chuan), который является одним из основателей Xiaomi, вице-президентом и главой отдела кадров Xiaomi, официально подтвердил, что Xiaomi Mi 9 появится в свободной продаже в различных магазинах Китая уже завтра, 26 февраля этого года.